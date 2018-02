All'alba dei 35 anni, che compierà il prossimo 27 luglio, Goran Pandev è ad un passo dal rinnovare il proprio contratto con il Genoa.



Dopo la rete segnata all'Inter sabato sera, che ha seguito quelle altrettanto decisive siglate in questo campionato con Verona e Lazio, la società rossoblù si sarebbe convinta a prolungare il vincolo con il fantasista macedone, in scadenza a fine stagione.



La notizia la riporta questa mattina il Secolo XIX, evidenziando a tal proposito le parole del direttore generale rossoblù Giorgio Perinetti: "Uno come Goran te lo tieni stretto. Resterà al Genoa finché ne avrà voglia". Un'apertura che sa tanto di riconferma per l'ex interista che già la scorsa estate diede un netto taglio al proprio stipendio annuo, passando da un milione a 300 mila euro, pur di continuare a vestire la casacca del club più antico d'Italia.