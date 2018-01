Non è ancora del tutto tramontato l'ipotetico scambio a cui da qualche giorno stanno lavorando Genoa e Roma per far invertire le maglie a Diego Laxalt e Bruno Peres.



Nonostante le difficoltà di una trattativa frenata dalla scarsa volontà dell'esterno brasiliano di trasferirsi in Liguria, tutte le parti in causa proveranno a trovare una soluzione fino all'ultimo momento disponibile, ossia alle 23 di stasera, quando il calciomercato invernale 2018 chiuderà ufficialmente i battenti.



Fino ad allora giallorossi e rossoblù, già d'accordo su tutto il resto, proverano ad adoperarsi affinché ogni tessera del puzzle possa andare al suo posto ed anche Peres accetti il trasferimento come già fatto da Laxalt. Come ha spiegato ieri sera a Sky Sport l'agente dell'ex torinista, Stefano Antonelli: "Bruno vuole restare a Roma ma continueremo a riflettere sulla proposta anche domani".