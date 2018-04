Aleandro Rosi ha commentato così la vittoria ottenuta ieri sera dal Genoa sul Cagliari: “Questo è un successo fondamentale per il nostro obiettivo. E' stato un successo voluto ed ottenuto con l’unione e lo sforzo della squadra e dei nostri tifosi. Grazie a questi tre punti abbiamo superato anche l’Udinese e messo dieci punti fra noi e il Crotone ed addirittura dodici sul Verona. Davvero un bel passo avanti per il nostro obiettivo. Oggi avevamo in testa solo di vincere, eravamo tutti concentrati e carichi e credo che i tifosi l'abbiano capito e apprezzato".



Sul finire del primo tempo l'esterno romano è stato protagonista del rigore prima concesso e poi cancellato dal Var al Genoa. Ecco come ha visto lui l'azione incriminata: “Ho fatto una bella azione: sono arrivato sul fondo e subito, al momento dell'impatto con Ceppitelli, l'arbitro ha dato rigore. Poi però ha cambiato idea e mi ha spiegato che mentre calciavo il difensore ha messo il piede davanti e ho fatto fallo io, ma io stavo arrivando in corsa e per me era tutta la vita rigore. Meno male che alla fine abbiamo vinto lo stesso”.



Oltre al danno anche la beffa, perchè in quel frangente Rosi ha accusato un dolore al flessore che l'ha costretto a chiedere il cambio nella ripresa: “Proprio in quell’azione Lykogiannis mi ha dato una botta al flessore causandomi una sorta di contrattura. Mi hanno detto di vedere come andasse: poi alla fine mi ha cambiato. Domani faremo degli accertamenti per vedere questo flessore: se ho continuato però la sensazione è che non sia una cosa grave, ma vedremo”.



Adesso l'attenzione collettiva può andare finalmente al derby di sabato prossimo: “Innanzitutto era importante vincere con il Cagliari, e lo abbiamo fatto facendo un bel passo avanti. Ora ci godiamo questa vittoria e prepareremo al meglio una bellissima partita come il derby. Recuperiamo le forze e prepariamoci a questa esperienza. Prepareremo il derby sapendo che il mister sa preparare bene le partite”.