Giuseppe Rossi, attaccante del Genoa, commenta a Premium Sport il pareggio in casa del Torino: "Oggi alla grande, un punto molto importante per la classifica e la difesa sta andando benissimo. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, un punto che ci sta. Sto molto bene, ho cercato di dare il massimo per la squadra. E' molto bello tornare in campo e lottare con i compagni".