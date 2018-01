Come riferisce Sky Sport, è saltata la trattativa che avrebbe dovuto portare al Genoa il difensore classe '92 Jawad El Yamiq, proveniente dal Raja Casablanca. Le società avevano definito l'accordo sulla base di 800.000 dollari e il giocatore era pronto a raggiungere Genova in mattinata per le visite mediche di rito, prima di firmare un contratto di 3 anni e mezzo. Il marocchino però non si è mai presentato a causa delle richieste al rialzo del Raja Casablanca che hanno fatto desistere il Genoa dal chiudere l'operazione.