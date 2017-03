L'edizione genovese di Repubblica, in edicola oggi, ha chiesto a due ex presidenti del Genoa di giocare in anteprima il derby di sabato sera.



"Sarà una partita dimessa - sentenzia Aldo Spinelli, preannuncia la sua assenza a Marassi - tra due squadre senza ambizioni. Anche se in palio c'è la supremazia cittadina e vincere il derby ti permette di restare tranquillo per tre o quattro settimane. Sono comunque fiducioso. Mandorlini sta facendo un buon lavoro, ha portato ordine ed equilibrio. E' un allenatore che mi piace"



A fare le veci dello storico patron degli anni '70 ed '80 Renzo Fossati, recentemente scomparso, ci penserà suo figlio Gianni: "Io amo il Genoa ed il mio posto non può che essere allo stadio - ha rivelato il capitano del Bogliasco pallanuoto campione d'Italia nel 1981 - sono in fibrillazione ed ammetto anche di avere un po' di paura perché la Sampdoria è una buona squadra. Io e papà eravamo tifosi, lo siamo rimasti anche dopo aver ceduto la società a Spinelli".