Qualunque giocatore abbia avuto in passato il privilegio di essere protagonista anche ad un solo derby della Lanterna non perde occasione per ribadire la straordinarietà di una sfida unica in Italia.



Che non si tratti di parole di circostanza lo dimostra il siparietto inscenato negli spogliatoi dello Zenit San Pietroburgo da due vecchie conoscenze di Genoa e Sampdoria.



Qualche giorno fa, al termine di un allenamento, l'ex blucerchiato Luka Djordjevic, armato di smartphone rivolge una domanda secca a bruciapelo al compagno Domenico Criscito, prodotto del vivaio rossoblu: "Mimmo chi vince il derby?" domanda il serbo al napoletano riprendolo e postando poi il video su Facebook. Il terzino si volta e con calma olimpica gli risponde: "E' facile, a Genova c'è una sola squadra ed è rossoblu. Poi c'è un'altra squadretta, a Sampierdarena...".



Seppur a 2000 chilometri di distanza, il derby della Lanterna è già iniziato...