16.30 - Il derby di stasera tra Genoa e Sampdoria si giocherà regolarmente. Lo ha deciso il Centro operativo comunale dopo una riunione tenutasi nel pomeriggio, nella quale sono state valutate tutte le misure di sicurezza in caso di peggioramento delle condizioni atmosferische a Genova nelle prossime ore.





14.25 - Torna a forte rischio la disputa del derby di stasera tra Genoa e Sampdoria. Secondo le indicazioni provenienti dalla Protezione Civile, è prevista nelle prossime ore una perturbazione di origine atlantica che porterà piogge abbondanti su tutta le regione Liguria e l'allerta meteo diffusa ieri dall'Arpal è passata da "gialla" ad "arancione" a causa del peggioramento delle condizioni nelle ultime ore.



L'allarme diffuso dalle autorità locali è ristretto nella fascia oraria che va dalle 21 di oggi alle 15 di domani pomeriggio e, per lo stesso motivo, lo scorso 9 settembre fu rinviato il match tra Sampdoria e Roma; nelle prossime ore, le istituzioni cittadine si riuniranno per prendere una decisione definitiva e, considerando il rischio di esondazioni dei torrenti nei pressi dello stadio "Ferraris", non è da escludere l'ipotesi del rinvio della gara di stasera.