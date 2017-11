La scelta del designatore arbitrale di affidare la direzione di Genoa-Sampdoria di domani sera al signor Massimiliano Irrati di Pistoia rischia di scontentare entrambe le squadre.



Sia rossoblu che blucerchiati hanno infatti brutti ricordi legati agli arbitraggi del fischietto toscano.



Il Genoa, che peraltro con Irrati non ha mai perso, recrimina ancora per un episodio accaduto a settembre 2016 nella gara interna contro il Pescara, quando un netto fallo di mano dell'abruzzese Zampano sulla linea di porta negò il raddoppio a Veloso e compagni non venendo sanzionato con il doveroso calcio di rigore. Nel proseguo della stessa sfida inoltre Irrati espulse ben due giocatori del Genoa mentre il Pescara, proprio nel finale, riuscì a trovare la rete del pareggio. Gli episodi scatenarono a fine gara le ire del presidente Preziosi che davanti alle telecamere diede senza giri di parole del "matto" all'arbitro.



Anche la Sampdoria ha un precedente non certo felice con l'avvocato pistoiese. Nel settembre dello scorso anno i blucerchiati persero 1-0 al Ferraris contro il Milan anche a causa di un gol validissimo non concesso a Barreto.



Inoltre il Doria non vince una gara arbitrata da Irrati da oltre 3 anni