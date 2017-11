Genoa-Sampdoria si giocherà regolarmente.



La Protezione Civile della Regione Liguria nella tarda mattinata di oggi ha infatti decretato l'allerta gialla su Genova e provincia per domani sera dalle ore 18 alle 24. Ciò significa che nonostante l'altissima probabilità di rovesci temporaleschi la stracittadina genovese, il cui fischio d'inizio è programmato per le 20.45 di sabato, non corre il rischio di essere rinviata a data da destinarsi, come invece si temeva fino a poche ore fa.



Il rinvio di eventi sportivi si pone infatti obbligatorio solo in concomitanza di un'allerta di tipo rosso, il massimo grado di prevenzione, mentre può essere disposto a discrezione di Comune e Prefettura in caso di allerta arancione. Nessuna misura straordinaria, se non il consiglio alla popolazione di usare la massima prudenza, è invece prevista per le allerte gialle, quelle di minore intensità.



Ciò significa che, a meno che nelle prossime ore le previsioni meteo non dovessero portare ad un innalzamento della soglia di allarme, il 115° derby della Lanterna non subirà modifiche di orario.