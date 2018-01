Sorpresa al Ferraris perchè sugli spalti dello stadio ad assistere alla sfida fra Genoa e Sassuolo si è presentato anche Domenico Criscito. Il difensore, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo, sta guardando al proprio futuro e vorrebbe un rientro in Italia. La sua scelta sarebbe il Genoa, ma per ora non c'è margine per aprire una trattativa con il club rossoblù dato che il club russo vuole trattenerlo fino al termine del suo contratto e ha anche respinto al mittente l'assalto dell'Inter.