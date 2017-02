La contestazione dei tifosi rossoblu alla fine di Genoa-Sassuolo è l'argomento principale scelto dai quotidiani in edicola oggi per raccontare la sfida di ieri pomeriggio a Marassi.



La Gazzetta dello Sport apre con questo titolo: “Sassuolo, blitz con sorrisi. Genoa sommerso dai fischi”. Nel sottotitolo si legge “Decide un gol di Pellegrini, sull'ennesimo errore rossoblù da palla inattiva. Juric recrimina per la traversa di Gentiletti ma la squadra s'è persa e Marassi non perdona”.

L'ira dei tifosi è al centro anche del titolo dell'edizione genovese di Repubblica “Il Genoa precipita, fischi alla squadra e Preziosi contestato”. Spazio poi alle parole del tecnico: “Per Juric il ko con il Sassuolo è bugiardo: ho visto cose buone, la base c'è”.

“Piovono fischi” secondo il Secolo XIX. “Genoa ko col Sassuolo, i tifosi contestano Preziosi e squadra. Rossoblu da B con la proiezione punti degli ultimi 7 turni”. Anche qui viene poi riportata l'analisi post-gara di Juric che "va controcorrente: il Genoa mi è piaciuto”.