Dalle difficoltà spesso nascono le opportunità: è quello che spera Ivan Juric che dalla squalifica di Armando Izzo potrebbe trovare un degno sostituto nel fin qui semi-dimenticato Davide Biraschi.



Il 22enne romano è infatti il favorito per raccogliere il testimone del mastino di Scampia, e non solo nell'immediato. Qualora anche in appello dovessero essere confermati diversi mesi si stop per Izzo, infatti, la sua alternativa il Genoa l'avrebbe già in casa e questo finale di stagione sembra fatto apposta per far fare un po' di praticantato a Biraschi. Il ragazzo, prelevato la scorsa estate dall'Avellino, pur essendo titolare nell'Under 21 di Gigi Di Biagio, con i rossoblu finora ha collezionato poco più di 20 minuti in Serie A,nei finali delle gare contro Juventus e Milan.



Viceversa, qualora il ricorso di Izzo venisse accolto e la sua squalifica sensibilmente ridotta, Biraschi potrebbe comunque tornare utile come pedina su cui ricostruire il Genoa della prossima stagione, proprio al fianco del compagno.



Nel frattempo Juric già ieri pomeriggio a Pegli l'ha provato nella difesa a tre con la quale con ogni probabilità sabato affronterà la Lazio al Ferraris.



Dopo tanta attesa, forse l'ora di Biraschi sta finalmente per scoccare.