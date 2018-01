Leandro Castan rimane uno degli obiettivi primari del Genoa in questa sessione di mercato.



Il centrale difensivo della Roma è il rinforzo ideale per Davide Ballardini e le trattative per portarlo in Liguria sono in stato piuttosto avanzato. Tuttavia se l'affare dovesse saltare il club rossoblù ha già pronta l'alternativa. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il Genoa avrebbe infatti chiesto informazioni al Bologna su Sebastian De Maio, giunto in Emilia la scorsa estate ma poco utilizzato da Donadoni.



Se davvero il difensore francese dovesse accordarsi con il Grifone, si tratterebbe per lui di un ritorno all'antico. De Maio ha infatti già vestito la casacca del club più antico d'Italia per tre stagioni dal 2013 al 2016, collezionando 84 presenze e 4 reti.