Nonostante il momento non certo positivo attraversato dal Genoa i giocatori rossoblu continuano a godere di un certo appeal, almeno nei confronti dei selezionatori delle varie rappresentative nazionali.



Nell'ultima finestra del 2017 riservata alle nazionali saranno ben sei i genoani chiamati a difendere i colori del proprio Paese. A cominciare dal capitano Mattia Perin, convocato da Giampiero Ventura per il doppio spareggio mondiale contro la Svezia in programma venerdì 10 a Stoccolma e lunedì 13 a Milano. Chiamata azzurra, ma con l'Under 19, anche per Pietro Pellegri che con gli azzurrini affronterà in amichevole i pari età di Olanda e Ungheria.



Qualificazione a Russia 2018 tutta da conquistare anche per il Marocco di Adel Taarabt, ripescato da ct maghrebino dopo oltre tre anni di oblio per la sfida decisiva di sabato con la Costa d'Avorio.

Presenza confemata nella rappresentativa Under 21 del Belgio per Stephan Omeonga, atteso da due turni del girone eliminatorio ai prossimi europei di categoria contro Cipro e Turchia.



Gare senza punti in palio, infine, per gli altri due nazionali rossoblù. Goran Pandev guiderà la sua Macedonia nel match interno con la Norvegia, Andrej Galabinov volerà invece a Lisbona per l'amichevole in campo neutro tra Bulgaria e Arabia Saudita.