Il primo colpo di mercato del Genoa a gennaio potrebbe essere un ritorno.



Come anticipato qualche giorno fa, le strade del Grifone e di Oscar Hiljemark potrebbero presto rincontrarsi. Lo svedese, acquistato un anno fa dal Palermo, è stato girato ad agosto al Panathinaikos, dove giocando con una discreta continuità ha saputo mettersi in buona luce.



Tuttavia le difficoltà economiche del club ellenico e la voglia del ragazzo di tornare a misurarsi con un campionato più competitivo di quello greco spingerebbero le parti a concludere il tesseramento temporaneo con sei mesi di anticipo rispetto a quanto inizialmente pattuito. Hiljemark è inoltre attratto dalla prospettiva di poter ritrovare in rossoblu quel Davide Ballardini con il quale instaurò un rapporto ottimo ai tempi di Palermo.



Il ritorno anticipato dell'ex capitano dell'under 21 svedese non andrebbe tuttavia ad escludere l'arrivo di quel mediano recentemente richiesto alla propria dirigenza dall'allenatore genoano.