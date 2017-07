Il Genoa è in vendita e secondo quanto riportato da La Stampa le intenzioni lanciate a marzo da Enrico Preziosi ora si stanno trasformando in realtà. Il presidente aveva incaricato un advisor per individuare potenziali compratori e dopo gli interessi di Cellino, della Red Bull e dei soci a Montecarlo dell’ex patron Spinelli, ora secondo La Stampa la cessione del club è sempre più vicina con due fondi d’investimento di Dubai che sono in corsa per chiudere l’affare.



INCONTRO CON SUNING - Due fondi di investimento con sede a Dubai il primo e con legami in affari con il gruppo Suning il secondo. Proprio Suning, il club proprietario dell’Inter, che con la maxi operazione per Pellegri e Salcedo è riuscita a dare respiro ad un bilancio, quello rossoblù, in netta difficoltà. Ora Preziosi è disposto a restare anche come socio di minoranza al 25 o al 40% per poter continuare a lavorare anche sul calciomercato



IL LEGAME ANCHE CON SABATINI - La partnership con Suning era di fatto nell’aria perché da due giorni, conferma La Stampa, il fratello di Walter Sabatini, Carlo, è diventato il nuovo allenatore della Primavera rossoblù e gestirà lui la crescita di Pellegri e Salcedo, i due gioielli acquistati dall’Inter. La trattativa sarà curata da Giulio Gallazzi, a capo dello Sri Group e ribattezzato “l’uomo dei fondi”.