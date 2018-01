non ha ancora lasciato ufficialmente il Genoa ma a Radio Continental ha già parlato come nuovo giocatore del Malaga: "Sono molto contento di giocare in Spagna, ho voglia di cambiare la situazione del club. Sono stato criticato per la mia vita privata, ma ho sbagliato al Boca ed è stato molto facile per tutti criticarmi guardando la tv. La foto con la pistola? E' stato da mio zio, ho chiesto a mia sorella di farmi una foto ma ciò non significa che io abbia rubato o commesso un reato. Anche questa situazione mi ha permesso di crescere".