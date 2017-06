Dopo la negativa parentesi al Genoa, durante appena sei partite, la carriera di Andrea Mandorlini potrebbe proseguire sempre in Liguria.



Intervistato dal portale cittadellaspezia.it, il tecnico ravennate ha raccontato di essere ancora molto legato al capoluogo ligure e che tornerebbe più che volentieri sulla panchina dello Spezia lasciata libera da Mimmo Di Carlo: "Per me questa è sempre una squadra importante - ha ammesso Mandorlini - Qui ho vissuto tre anni magnifici, annate di grande lavoro e di grande entusiasmo. La Spezia e lo Spezia sono sempre nel mio cuore. Quello che sarà non lo so, ma credo sia importante mettersi in gioco quando si è nel mondo del calcio. Io mi sono messo in gioco sempre, anche dopo aver vinto”.



Al Picco Mandorlini ha allenato tre anni, tra il 1999 ed il 2002, vincendo un campionato di C1 da imbattuto e conquistando per due volte i playoff di B nelle stagioni successive: "Ho ancora tantissimi amici in città - ha proseguito - ho legato tanto del mio passato a quell'esperienza. Non è solo una questione d'importanza della piazza e del club, ma di cuore".



Se l'esperienza con le aquile bianche è stata una delle più positive della sua carriera, altrettanto non si può dire per la sua breve avventura al Genoa: "Ero stanco di stare fermo, ho pensato poco - ha ammesso Mandolini - Appena arrivato ho trovato un ambiente un po' ostile. Certo, oggi guardo la classifica e penso che quei quattro punti che abbiamo portato a casa sono stati importanti per la salvezza e mi rincuoro un po'. Si impara da ogni esperienza, ma se potessi tornare indietro forse questa volta direi di no. Ho trovato subito una situazione difficile. Non è andata come pensavo e me ne dispiaccio. Posso dire però di aver dato tutto quello che avevo ma c'erano troppe componenti contrarie. Alla fine ci sono situazioni in cui neanche dare il tuo massimo basta a far girare le cose nel modo giusto"