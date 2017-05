In una stagione quantomeno travagliata, una delle poche note positive in casa Genoa è stata l'esplosione di Giovanni Simeone.



Una piacevole sorpresa, quella del giovane centravanti argentino, che i tifosi hanno voluto sottolineare votandolo come genoano dell'anno nell'ambito dell'iniziativa Stelle nello Sport: “Non pensavo che il mio inserimento nella nuova realtà potesse essere così veloce - ha raccontato il Cholito al momento della premiazione - avevo davanti a me un attaccante importante come Pavoletti e da lui ho imparato molto, poi mi si è presentata un’opportunità e mi sono fatto trovare pronto. Il calcio è questo”.



Oltre all'ex collega di reparto, nel frattempo trasferitosi a Napoli, Simeone ha apprezzato particolarmente anche un altro esperto compagno, Miguel Veloso: “E' un centrocampista eccezionale. Quando ha giocato ha fatto benissimo, dimostrando sempre una gran voglia di vincere”.



Tra gli avversari cittadini, il blucerchiato che Simeone ammira di più è Luis Muriel: “Ha grande qualità, uno dei migliori della Samp. Sono sicuro che farà tanta strada”.



Su tutti però, prevale un idolo indiscusso: papà Diego: “Papà è una persona eccezionale - ha spiegato Giovanni - dentro e fuori dal campo. Ho avuto la fortuna di ammirarlo e i suoi consigli sono il tesoro più grande".



Due parole infine sulla città che l'ha adottato per la sua prima esperienza in Europa: "La cosa che mi piace di più di Genova? Il sorriso delle persone. Qui mi sento a casa”.