Il sogno del Genoa di riportare a casa Stefano Sturaro sembra destinato a rimanere tale.



Ivan Juric sabato sera, al termine della sfida con la Juventus, è stato chiaro, circa l'interesse che nutre nei confronti del mediano bianconero: "Io stravedo per lui - ha rivelato il tecnico croato - fin dai tempi in cui è stato un mio giocatore nella Primavera del Genoa. Ha le caratteristiche di cui noi abbiamo bisogno. Se non arriva Sturaro noi cercheremo comunque un giocatore dal profilo simile che ci permetta di fare un certo tipo di partite".



Una richiesta esplicita che però, subito dopo, è stata gelata dalle parole del collega juventino Massimiliano Allegri, che a sua volta si è espresso così del 24enne di San Remo: "Sturaro per noi è un giocatore importante - ha affermato nel ventre del Ferraris l'allenatore juventino - su di lui ho massima fiducia e nel corso dell'anno sarà importante come tanti altri".



Una presa di posizione chiara e netta che costringerà il Genoa, in questi ultimi quattro giorni di mercato, a concentrare i propri sforzi su altri obiettivi.