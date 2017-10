Si allunga, settimana dopo settimana, la già vasta lista di squadre interessate alle prestazioni di Pietro Pellegri.



Il giovanissimo bomber del Genoa, da tempo nel mirino dei maggiori club italiani, Inter, Juventus e Milan in testa, e di alcuni grandi società europee continua a riscuotere consensi ed estimatori.



L'ultima pretendente disposta a fare follie per assicurarsi le prestazioni del baby fenomeno genovese è il Paris Saint-Germain, società che non perde occasione per dimostrare la propria enorme potenzialità economica.



Secondo quanto riferisce questa mattina il Secolo XIX, dalla Francia ribalzano voci di un forte interesse dei parigini per Pellegri, peraltro già monitorato con estrema attenzione Oltralpe anche dal Monaco.



Una notizia che sicuramente farà felice il presidente rossoblù Enrico Preziosi, il quale valuta l'ultimo prodotto del suo vivaio almeno 45 milioni di euro ma che con l'aumento dei possibili acquirenti sogna che attorno al centravanti di Pegli si scateni un'asta milionaria internazionale. Eventualità che, viceversa, spaventa non poco i club di casa nostra, la cui disponibilità economica non può certo entrare in competizione con quella degli scecchi del PSG o delle grandi regine d'Inghilterra.