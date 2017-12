Genoa e Boca Juniors starebbero lavorando ad un interessante scambio di mercato in vista della riapertura delle trattative.

Stando a quanto riportato un paio di giorni fa dall'edizione genovese di Repubblica, il club argentino si sarebbe messo in testa di riportare a casa Ricardo Centurion, la cui seconda esperienza al Grifone si sta rivelando un flop addirittura maggiore di quello vissuto quattro stagioni fa.

El Wachiturro è un pallino fisso per l'allenatore dei Xeneizes, Guillermo Barros Schelotto, che dopo le iniziali resistenze del suo presidente, Daniel Angelici, sembra essere riuscito a convincere la proprietà a investire nuovamente sul 25enne di Avellaneda.

L'ostacolo maggiore è però di tipo economico. Il Genoa sarebbe anche disposto a lasciar partire il suo deludente numero 9 ma non ha certo intenzione di rimetterci quattrini dopo averlo pagato 4 milioni di euro appena sei mesi fa. Tale cifra risulta però eccessiva per le casse non floridissime del Boca. Ecco che allora da Buenos Aires sarebbe arrivata l'idea di uno scambio alla pari tra Centurion e Gino Peruzzi, laterale destro con un'esperienza al Catania qualche stagione fa che già la scorsa estate venne seguito con un certo interesse dal Genoa. Un'idea che se confermata potrebbe solleticare non poco l'interesse del Grifone che in un sol colpo si liberebbe di un esubero e contestualmente sistemerebbe la propria corsia di destra.