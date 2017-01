Giovanni Simeone, attaccante del Genoa, ha parlato al termine della gara con la Fiorentina ai microfoni di Premium Sport: "Questo è quello che vogliamo da noi, come gruppo e come persone. Rifare le cose che abbiamo fatto nel girone d'andata. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto, ma abbiamo fatto bene nella ripresa. Per me è un onore avere questo cognome, e ne sono contento. Questi sono momenti bellissimi per me, ma ora devo pensare al Genoa e non al mercato. Qui mi hanno dato la possibilità di migliorare. Ora pensiamo alle prossime partite".