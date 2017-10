Una doppietta del redivivo Luca Rigoni, a cavallo della mezz'ora del secondo tempo, ha permesso al Genoa di superare il Sion nell'amichevole disputata questo pomeriggio ad Imperia.



Subentrato ad inizio ripresa ad un evanescente Salcedo, Il centrocampista Veneto approfittato di due indecisioni della difesa elvetica per mettere a segno due reti quasi in fotocopia.



Prosegue quindi la striscia favorevole del grifone degli incontri amichevoli internazionali dopo le brillanti vittorie ottenute quest'estate contro Hoffenheim Nantes ed Hereenveen.



Al di là del successo comunque la notizia migliore per Ivan juric è giunta da Armando Izzo. In quella che di fatto era la prova generale per il difensore partenopeo prima del rientro in campo in vista della scadenza della squalifica di sei mesi, il numero 5 rosso blu è risultato essere già pronto per partire titolare domenica prossima contro il Cagliari.