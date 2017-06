Neanche il tempo di far uscire la notizia che da casa Genoa arriva la smentita.



Secondo quanto riporta il Secolo XIX, la voce di un possibile interesse della società rossoblu per l'ex attaccante dell'Arsenal Yaya Sanogo, ora svincolato, diffusa ieri da L'Equipe sarebbe vera ma non rientrerebbe nei piani di Villa Rostan: "Non è un profilo che ci interessa" hanno fatto sapere da Pegli.



In pratica sarebbe stato lo stesso giocatore, tramite il suo procuratore, ad offrirsi al Grifone, ricevendo però per tutta risposta un deciso "no, grazie!". Giudicato fino a qualche anno fa come uno dei giovani più promettenti del calcio francese, nelle ultime stagioni la carriera del 24enne nativo di Massy è stata pesantemente condizionata dagli infortuni. Circostanze che hanno convinto l'Arsenal, che nel 2013 lo prelevò dall'Auxerre, a non rinnovargli il contratto dopo averlo mandato in prestito tra Crystal Palace, Ajax e Charlton.