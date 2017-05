In una giornata che ha regalato al Genoa tre punti fondamentali nella corsa-salvezza, la gioia di Ivan Juric è stata parzialmente rovinata dalleAzzoppato dopo due soli minuti di gioco dall'interista Medel, il bomber argentino ha abbandonato il campo poco prima del 20'. A fine gara, inoltre, il giocatore è stato accompagnato in sedia a rotelle all'ospedale San Martino per effettuarerilevando comunque una forte contusione.In mattinata Simeone si sottoporrà ad ulteriori esami per stabilire l'effettiva consistenza del danno subito e capire se potrà essere al fianco dei compagni nella trasferta di domenica prossima a Palermo.