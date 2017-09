Aldo Spinelli, ex presidente del Genoa ha parlato ai microfoni di GenovaPost.com della trattativa in essere tra Enrico Preziosi e Giulio Gallazzi per il passaggio di proprietà della squadra rossoblu: "Mi auguro che rimanga Preziosi - ha l'imprenditore calabrese in visita oggi al Salone Nautico - sta facendo bene ma la città lo deve aiutare. Poi la trattativa speriamo vada a buon fine per Preziosi, perché credo che anche lui sia stanco. Ha mantenuto il Genoa in Serie A tutti questi anni, noi tifosi dobbiamo essergli riconoscenti".



Oltre al presidente, in questo Genoa Spinelli rinnoverebbe la fiducia anche all'allenatore, nonostante le difficoltà del momento: "Io Juric lo confermerei, facendo qualche piccolo sforzo a gennaio, perché manca qualcosina lì nel mezzo. Credo che Preziosi stia già pensando di dargli un aiuto".



L'ex numero uno del Grifone dà infine un consiglio di mercato per l'immediato al suo successore: "C'è la possibilità di portare a Genova Alessandro Diamanti, che attualmente è svincolato. Mi auguro che Preziosi faccia un ulteriore sforzo per dare un'altra gioia ai tifosi".