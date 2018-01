Nicolas Spolli, difensore del Genoa, parla a Il Secolo XIX: "La mia scuola è quella argentina: tanto fisico e poca tattica. Nel mio paese di difende come singoli, qui come squadra. Dopo un inizio difficile, con due infortuni, poi però ho lavorato duro, ho sempre sentito la fiducia da parte di tutti e sono diventato titolare, sentendomi sempre meglio. Non ho mai pensato di smettere con il calcio, neanche quando non stavo bene fisicamente. In difesa siamo compatti e poi gli attaccanti ci danno tanta mano in fase di non possesso. Il talento non basta, servono umiltà, corsa e sacrificio da parte di tutti. Ballardini? Il cambio di allenatore ci ha dato la scossa, così come del resto anche al Sassuolo che sarà il nostro avversario domani. Le difficoltà in casa? Dobbiamo migliorare e far esplodere il nostro stadio, vincere a Marassi è bellissimo"