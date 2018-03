Nicolas Spolli, ormai divenuto un pilastro insostituibile della retroguardia del Genoa, si è presentato ieri sera in zona mista al termine della gara persa all'ultimo sospiro con il Milan: "Il gol annullato a Rigoni mi dicono fosse proprio al limite. Col VAR ad ogni minimo dettaglio possono darti o non darti un gol. Ma il calcio è così: accettiamo la sconfitta e guardiamo avanti".



Il Genoa nel finale è apparso un po' stanco: " Non sono d'accordo - ha proseguito Spolli - loro con la qualità che hanno ci hanno fatto abbassare, ma se finiva 0-0 non succedeva nulla. Penso che la squadra abbia fatto un’ottima gara e che diventi difficile commentare una sconfitta, anche per voi, con un gol preso a cinque secondi dalla fine. Dobbiamo reagire e sicuramente ripartiremo”.



Dopo qualche settimana di tregua ora la classifica torna ad impensierire: "Abbiamo qualità e forza per tirarci fuori da questa situazione. Siamo consapevoli che la classifica si è accorciata, ma senza nessuna paura facciamo la corsa su noi stessi. Sappiamo che ci tireremo fuori”.