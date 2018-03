Il Genoa si prepara ad affrontare la parte probabilmente decisiva della sua stagione. Terminata la sosta per le nazionali infatti i rossoblu affronteranno nel giro di due settimane tre dirette concorrenti nella corsa salvezza e nel mezzo ci sarà spazio anche per il derby con la Sampdoria.



Un poker di impegni tutti da affrontare al Ferraris che potrebbero significare per il Grifone la matematica permanenza in Serie A. Una serie di appuntamenti da non fallire per i quali Nicolas Spolli suona già la carica: "Siamo pronti per dare il massimo contro Spal, Cagliari e nel derby - ha dichiarato difensore argentino ieri sera nel corso dell'evento Stelle nello Sport - sarà bellissimo giocare quattro gare davanti ai nostri tifosi: sarà reciproco trascinarsi per vincere”.



Spolli ha poi spiegato come per il momento l'attenzione dei rossoblu sia concentrata esclusivamente sul prossimo impegno: “Sarà durissima la prossima gara contro la Spal. Ci teniamo molto al derby, come i nostri tifosi. Ma sarebbe un errore pensare già ora alla stracittadina: pensiamo prima alla Spal”.