Il Genoa è attivo sul fronte delle cessioni. Chiusa la trattativa per Centurion al Racing Avellaneda, oltre a quella di Ricci a Crotone. Rigoni non ha l’accordo per il rinnovo e piace in Canada a Montreal e Toronto. Per quanto riguarda il mercato in entrata prosegue la caccia a un centrale: nel mirino Cristian Romero del Belgrano. Per la mediana proposto Josè Mauri (Milan) mentre i rossoneri negano ancora il prestito di Locatelli.