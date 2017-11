Perdere un derby fa sempre male. Anche se tu non sei più un giocatore della squadra sconfitta ma per tutti ne sei rimasto un simbolo.



Lo sa bene Stefano Sturaro, centrocampista oggi in forza alla Juventus ma cresciuto a pane e Genoa. E proprio dopo la stracittadina della Lanterna, persa dai rossoblu due settimane fa, che il mediano è stato preso di mira da compagni, allenatore e dirigenza juventina: "Ho visto il derby in ritiro io non sono mancati gli sfottò - ha rivelato il centrocampista di Sanremo a Tuttosport - quelli di Allegri che non ha perso occasione per una delle sue battute feroci e soprattutto quelli di Paratici che simpatizza per la Samp".



Ora che è bianconero però l'attenzione di Sturaro è tutta per la Juve che domenica pomeriggio affronterà proprio i blucerchiati in quello che una volta fu il suo stadio: "Adesso sono alla Juve e quindi la sento meno, ma il fatto di incontrare la Samp è sempre un po' particolare. Marassi poi è uno stadio speciale. La tifoseria del Genoa è fantastica ma tutto sommato anche quella della Samp lo è. E poi con i tifosi vicino al campo senti tanto al pubblico. Marassi è inglese, c'è atmosfera. Gli sono molto affezionato".