Il Crotone chiude un altro colpo e si regala Federico Ricci per l’attacco. Il giocatore oggi firmerà il suo nuovo contratto e si metterà a disposizione di Zenga. Il d.s. Ursino ha avuto l’ok dal Genoa. Più defilato resta Edera (Torino) per l’attacco e Cristig (Bologna) in mediana.



Il Cagliari accolto il terzino Lykogiannis, ex Sturm Graz. Ieri il greco era in Italia per visite e firma sul contratto fino al 2020. Ultimi controlli prima della firma dell’attaccante Ceter (Independiente Santa Fe). Manca l’ok del Werder per Caldirola.



Il Genoa è attivo sul fronte delle cessioni. Chiusa la trattativa per Centurion al Racing Avellaneda. Rigoni non ha l’accordo per il rinnovo e piace in MLS, a Montreal e Toronto. Prosegue la caccia a un centrale: nel mirino Cristian Romero del Belgrano. Per la mediana proposto Josè Mauri (Milan), i rossoneri negano ancora il prestito di Locatelli. La Sampdoria ha incontrato il Bari per Galano e Anderson, ma l’esterno è finito anche nel mirino della Fiorentina.



L’Atalanta resta in corsa per Giaccherini, conteso dal Chievo. I bergamaschi seguono il portiere 2001 Meneghetti (Pordenone) e hanno ceduto Vido al Cittadella: col club veneto potrebbe essere avviato il discorso Kouame e il d.s. Sartori monitora Saint-Maximin (Nizza). Campedelli, invece, aspetta l’ok di Sarri per il prestito di Machach.



Il Benevento segue Mauricio (Lazio). Ufficiale il prestito di Djuricic dalla Sampdoria fino a giugno. Il Bologna deve ancora definire Paz (Newell’s) per la difesa. Contatti continui per Orsolini (proposto anche al Genoa) ma l’Atalanta non lo cede. De Maio va verso il Paok (ci sono anche Spal e Sassuolo). La Fiorentina ha ceduto Hagi jr al Vitorul per 2 milioni più il 30% della rivendita. Soucek (Slavia Praga) è il primo nome se parte Sanchez. Il Sassuolo è su Andelkovic (Venezia) per la difesa, si prova ad acquistare Lirola (di proprietà della Juve) per l’estate (ci sono anche Samp e Fiorentina). Tutto fatto per Everton Luiz (Partizan) alla Spal, dove arriva Cuomo classe ’99 dalla Samp in prestito con riscatto e controriscatto. L’Udinese cerca Zampano (Pescara), Bajic torna in Turchia all’Istanbul Basaksehir in prestito. Benaloune (Leicester) proposto al Verona, senza esito.