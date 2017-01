Il suo ingresso in campo ha contribuito a spaccare la partita, dando il la alla rimonta del Genoa sulla Fiorentina. Protagonista un po' a sorpresa della sfida di ieri al Franchi, nella quale ha lasciato il segno con due assist decisivi, Adel Taarabt giunto a Genova tra mille perplessità si gode il momento guardando già al futuro: "Sono contento della mia partita - ha detto ai microfoni di Radio Nostalgia - però so di poter fare ancora di più. E sono contento anche per la squadra, per il mister, i compagni e la società.



Dopo un primo tempo disastroso, il Genoa ha cambiato letteralmente marcia nella ripresa, anche grazie alle indicazioni ricevute nell'intervallo da Ivan Juric: "Dopo il primo tempo - ha spiegato il marocchino - il mister ovviamente non era contento. Ci ha detto di correre di più e non lasciare più giocare così tanto la Fiorentina".



A cambiare la gara, oltre a Taarabt, sono stati anche gli innesti di Pandev e Ntcham: "Una squadra - ha proseguito ancora l'ex milanista - non è fatta solo da undici giocatori. E' importante averne ventuno a disposizione. Ognuno sa che quando il mister chiama deve essere pronto a dare tutto per la squadra".

Chiusura dedicata ad Alessandro Quaini e Massimo Tazzer, i due Primavera aggregati ieri alla prima squadra: “Bello vedere due giovani di 17 anni seduti in panchina affianco a noi. Credo che per loro l'esperienza di oggi sia una bella emozione”.