Il futuro di Adel Taarabt è lontano da Genova. Secondo A Bola, il calciatore marocchino non sarà riscattato dal Genoa e tornerà al Benfica, proprietario del cartellino. Il quotidiano portoghese spiega che Taarabt, autore di due reti in 20 presenze, non ha convinto la dirigenza del Grifone e non rientra nei piani del Benfica, che gli cercherà una nuova sistemazione in estate.