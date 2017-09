Adel Taarabt, al termine della sfortunata gara persa dal suo Genoa ieri pomeriggio a Udine, è intervenuto ai microfoni di Radio Nostalgia analizzando la sfida con i bianconeri: “Avevamo preparato bene la partita - ha detto il marocchino - ma nei primi venti minuti né io né Pandev abbiamo trovato i palloni giusti. La situazione è migliorata quando siamo passati al 4-4-1-1, poi siamo rimasti in dieci e non siamo riusciti a pareggiare".



Eppure proprio in inferiorità numerica il Genoa è sembrato giocare meglio: “Penso sia una questione mentale - ha aggiunto Taarabt - ci sbloccheremo. Adesso dobbiamo soltanto guardare avanti, i punti arriveranno di sicuro. Abbiamo due gare consecutive in casa, dobbiamo assolutamente provare a vincerle entrambe".



Sul proprio stato di forma, apparso in ripresa dopo avvio di stagione difficile, l'ex fantasista di Milan e Benfica ha spiegato: "Ho lavorato molto negli ultimi dieci giorni, grazie allo stop delle nazionali. Ora sto bene. Il mister vuole che vada più vicino alla porta, prima non riuscivo a farlo perché mi mancavano le gambe”.