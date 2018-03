Blonde Un post condiviso da Adel Taarabt (@taarabt_23) in data: Feb 20, 2014 at 9:57 PST

In attesa di tornare a calcare i campi da gioco, dai quali è lontano da oltre un mese a causa di un persistente dolore alla schiena,trova un altro modo per far parlare di sé.Ieri il fantasista marocchino del Genoa si è presentato all'allenamento in quel di Pegli sfoggiando un nuovo look decisamente eccentrico. Il 28enne di Fez da qualche giorno appare infattiNon è la prima volta, tuttavia, che Taarabt si ossigena i capelli. Già nel febbraio del 2014 l'ex trequartista del Milan si presentò a Milanello con un'improbabile capigliatura dorata. In quell'occasione però la tinta, probabilmente finita nel mirino dell'esteta Berlusconi sempre molto esigente quanto di tratta di questioni tricotiche, resistette soltanto un paio di giorni.