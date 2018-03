Meno di 5 milioni di euro, per l'esattezza 4,7: è la cifra incassata dal Genoa nell'anno 2017 dalla commercializzazione del proprio brand.



Il dato, evidenziato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, appare non solo irrisorio se paragonato a quello delle grandi del calcio nostrano ma risulta pessimo anche se raffrontato con realtà simili o addirittura minori a quelle del club più antico d'Italia.



La statistica, che prende in esame le 20 formazioni militanti in Serie A nello scorso campionato, mette infatti in risalto come il Genoa sia la terzultima per fatturati in questa speciale classifica. Peggio del Grifone fanno solo Empoli e Crotone, mentre più in alto seppur di poco si trovano sia il Pescara che il Chievo.