Il nome di Thiago Motta rievoca grandi ricordi nelle mente dei tifosi del Genoa, memori della straordinaria stagione disputata dal centrocampista italo-brasiliano nel 2008-09, quella del quinto posto in campionato.



In questi giorni la scadenza del suo vincolo contrattuale con il Paris Saint-Germain ha scatenato la fantasia di molti sostenitori rossoblù che sognano un ritorno di Motta a parametro zero.



In società, però, non tutti sembrano convinti della bontà dell'operazione. Aldilà dell'aspetto economico, al quale il giocatore potrebbe comunque dare un contributo decisivo decidendo di tagliarsi sensibilmente lo stipendio accettando non più di un milione annuo di ingaggio, i veri nodi riguardano le condizioni fisiche del mediano ed il suo collocamento in campo.



Nelle ultime stagioni il 34enne di Sao Bernardo do Campo è stato spesso tormentato da infortuni muscolari di vario genere che ne hanno condizionato il rendimento. Inoltre in mezzo alla mediana il Genoa può già disporre di Miguel Veloso, elemento d'esperienza e pieni buoni ma tutt'altro che un corridore, caratteristiche che per certi versi lo accomunano proprio all'italo-brasiliano.



Insomma, il dubbio di Ivan Juric è soprattutto uno: "Se schiero Veloso e Motta, poi chi corre?"