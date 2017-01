E' ormai ai dettagli il ritorno al Genoa di Raffaele Palladino.



Il 32enne napoletano ha salutato ieri i tifosi del Crotone, al termine della gara casalinga vinta dai calabresi sull'Empoli, ed oggi giungerà a Genova per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare con il Grifone.



L'accordo tra le due società è già stato raggiunto e al Crotone verrà girato in prestito come contropartita l'attaccante del Togo Sergé Gakpé, fresco reduce dalla Coppa d'Africa con la sua nazionale. Niente Ninkovic o Cofie, dunque. Sia il serbo che il ghanese erano stati richiesti dai calabresi ma su di loro c'è stato il veto di Juric che non vuole lasciarli partire.

Dopo un'iniziale titubanza attorno al nome di Gakpé, la dirigenza jonica sembra essersi convita nelle scorse ore a portare allo Scida l'attaccante esterno, sostituto naturale di Palladino.



Palladino torna in rossoblu sei anni dopo il suo addio, datato gennaio 2011, quando dopo tre stagioni e mezzo con il Grifone, passò al Parma. Con la maglia del Genoa l'esterno partenopeo ha giocato in totale 66 partite, tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, mettendo a segno 7 reti, tra cui quella indimenticabile nel derby del novembre 2009, stravinto 3-0 dai rossoblu.