Sembrava ormai definitivamente tramontata l'ipotesi che Mauricio Pinilla potesse raccogliere l'eredità di Leonardo Pavoletti al Genoa.



L'attaccante cileno, in uscita dall'Atalanta, pareva essersi accordato con i messicani del Veracruz ed invece la richiesta della società bergamasca di ricevere un indennizzo di due milioni per lasciar partire il proprio giocatore sembra aver fatto naufragare la trattativa.

A questo punto il Genoa, dove Pinilla è stato prima di approdare all'Atalanta, torna a sperare di poter riabbracciare quello che il presidente Preziosi non ha mai nascosto essere un suo pupillo.



In attesa di conoscere nuovi sviluppi sulla vicenda, i dirigenti rossoblu non tralasciano altre piste, come quella che porta ad un altro sudamericano, il colombiano dell'Atletico Medellin Miguel Borja. Passato da Livorno senza lasciare traccia un paio di stagione fa, il 23enne di Tierralta è letteralmente esploso al suo ritorno in patria. Tanto che ieri è stato addirittura nominato 'miglior giocatore del Sudamerica 2016'. Un riconoscimento al quale hanno contribuito i gol che con cui ha trascinato il suo club sul tetto del continente, alla conquista della Coppa Libertadores.



L'interesse del Genoa per il colombiano è stato confermato nei giorni scorsi dal suo agente, il quale ha aggiunto che la proposta avanzata dal club rossoblu risulta per il momento ancora troppo bassa.