Il fine settimana privo di impegni ufficiali non comporterà un minor sforzo atletico per i giocatori del Genoa.



Passato il rituale lunedì di riposo concesso da Davide Ballardini ai propri ragazzi, già da domani pomeriggio alle 15 i rossoblù si ritroveranno a Pegli per iniziare la lunga preparazione in vista della sfida salvezza del sabato di Pasqua con la Spal.

Il programma settimanale prevede una doppia seduta d'allenamento sia nella giornata di mercoledì che in quella di giovedì. Venerdì sera, invece, il Grifone volerà nel Principato di Monaco per sostenere una prestigiosa amichevole in casa del Monaco.



Ballardini, che non potrà disporre dei cinque giocatori chiamati nelle rispettive nazionali, approfitterà del tempo concessogli dall'ultima sosta del campionato per mettere ulteriore benzina nel motore della sua squadra e per tentare il recupero dei due infortunati di lungo corso Armando Izzo e Miguel Veloso.