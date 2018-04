Il pareggio del sabato prepasquale con la Spal, oltre a molta delusione, ha lasciato in eredità al Genoa anche due squalificati per la gara di domani contro il Cagliari.



Nel recupero della sfida non disputata un mese fa a causa del lutto seguito alla morte di Davide Astori, i rossoblù liguri dovranno infatti rinunciare sia ad Adel Taarabt che ad Andrea Bertolacci. Due assenze che andranno a sommarsi a quelle già da tempo preventivate degli infortunati Armando Izzo, Miguel Veloso e Andrej Galabinov. Cinque defezioni che di fatto lasceranno pochissima scelta a Davide Ballardini su chi mandare in campo contro i sardi.



Se in difesa si rivedrà il trio titolare degli ultimi due mesi, quello composto da Biraschi, Spolli e Zukanovic, in attacco con il turno di stop imposto a Taarabt e la non ancora perfetta forma fisica di Pepito Rossi non sembrano esserci alternative, almeno dal primo minuto, al tandem Pandev-Lapadula. I problemi più grossi saranno però in mezzo al campo, dove il tecnico romagnolo dovrà studiare a chi affidare la cabina di regia. Fuori sia Veloso che Bertolacci è probabile che il ruolo venga affidato a Daniel Bessa, la cui avventura al Grifone da gennaio ad oggi non è stata troppo convincente. In alternativa Ballardini potrebbe proporre una mediana più muscolare con dentro uno tra Cofie e Omeonga a spalleggiare gli irremovibili Rigoni e Hiljemark.