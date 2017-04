L'ennesimo attestato di stima per l'eccellente lavoro da sempre svolto dal settore giovanile del Genoa è arrivato quest'oggi da Emiliano Bigica. Il Commissario Tecnico dell'Italia Under 17 ha infatti convocato ben tre elementi della Primavera rossoblu al raduno per preparare il campionato europeo di categoria.



Si tratta del difensore Matteo Lovato (classe 2000) e degli attaccanti Flavio Bianchi (2000) e Pietro Pellegri (2001).



I tre rossoblu si ritroveranno insieme agli altri compagni a Milano Marittima lunedì. Dopo cinque giorni di test ed allenamenti, Bigica scremerà il gruppo definendo la lista dei convocati alla competizione continentale in programma dal 3 al 19 maggio in Croazia. L'Italia è inserita nel gruppo A con i padroni di casa, la Spagna e la Turchia.