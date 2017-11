non è più l'allenatore del: dopo la sconfitta nel derby con la Sampdoria, la società rossoblù ha comunicato sul proprio sito ufficiale l'esonero del tecnico. La nota: "Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra mister Ivan Juric, a cui vanno sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso in questa difficile prima parte di campionato".Il Genoa ha già individuato il successore di Juric: contatti positivi con, che potrebbe essere annunciato nelle prossime ore.