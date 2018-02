Due pesanti assenze condizioneranno le future uscite del Genoa.



Davide Ballardini dovrà infatti rinunciare nei prossimi impegni sia ad Armando Izzo che ad Aleandro Rosi, entrambi peraltro già assenti per infortunio ieri sera nella gara vinta in casa della Lazio.



Secondo la nota medica diffusa questo pomeriggio dal sito ufficiale del Grifone, ambedue i giocatori dovranno saltare diverse partite. In particolare Izzo starà fuori quasi un mese, mentre Rosi potrebbe rinunciare soltanto alla sfida con il Chievo di domenica prossima e tornare a disposizione per quella del sabato successivo con l'Inter.



Questa la nota medica ufficiale riguardante la condizione fisica di due giocatori diffusa dal Genoa: " Izzo soffre di una distorsione al ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale esterno. Per lui si prospetta un periodo di stop di circa 4 settimane. Rosi invece ha riportato un edema all’adduttore destro e resterà fermo per circa 10 giorni".