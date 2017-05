È arrivato il momento di ringraziare, salutare e continuare la mia strada ⚽️Sono stati più di 3 anni bellissimi ed emozionanti, vissuti da Capitano e protagonistaRingrazio tutti i tifosi, dal primo al ultimo, perché siete voi il vero marchio di questa piazza. Ringrazio tutti miei compagni per tante battaglie, tanti momenti in campo e fuori, ringrazio il Mister Ivan e la società, per la fiducia e la proposta a che io continuasse qui. Grazie grazie e grazie#sempreforzagenoa

