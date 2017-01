Il Genoa ha ufficializzato il ritorno in rossoblù del portiere brasiliano Rubinho, svincolatosi dal Como.



Ecco il comunicato ufficiale:

Il Genoa Cricket and Football Club ha il piacere di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Rubens Fernando Moedim, noto come Rubinho, nato a Guaralhos in Brasile il 4 agosto del 1982. Per il portiere si tratta di un ritorno nel club di calcio più antico in Italia, dove aveva prestato servizio dal 2006 al 2009 (una promozione in Serie A, 5° posto nel 2008/09) collezionando 95 presenze in campionato. Per lui è pronta la maglia numero 83.