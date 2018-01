Potrebbe proseguire in Scandinavia la carriera di Loick Landre, difensore francese del Genoa acquistato dal Lens lo scorso gennaio ma mai sceso in campo con la maglia rossoblù.



Voci provenienti dalla Norvegia parlano infatti di un interessamento di almeno un paio di club del paese nordico per il 25enne cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain.



Una destinazione insolita ma che il ragazzo, che nell'ultimo anno e mezzo ha giocato appena sette partite tra Francia ed Italia e nemmeno tutte per intero, potrebbe accettare per tornare a confrontarsi con il campo con discreta regolarità. Dopo essere finito in prestito per sei mesi in Serie B al Pisa nella passata stagione, Landre è ritornato a Pegli la scorsa estate, finendo però per essere messo fuori rosa sia da Juric che da Ballardini.